Nishikori avança com facilidade contra Marterer no US Open

Após ficar fora do evento em 2017 por lesão, Kei Nishikori está de volta ao US Open. Nesta terça-feira (28), o japonês estreou com vitória contra o #50 Maximilian Marterer, alemão, em três sets, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3 em 1h44 de partida.

Durante a partida, a superioridade tática e técnica de Nishikori se mostrou essencial para o seu triunfo. Nas devoluções de serviço, o ex-top 10 conseguiu neutralizar os bons saques de Marterer, fazendo golpes profundos e rápidos. Durante os rallies, seu backhand sólido conseguiu fazer boas trocas com o forehand canhoto do alemão, garantindo boa parte dos pontos longos.

Nos números, o japonês demonstrou, mais uma vez, a sua superioridade, principalmente na consistência: foram 25 winners e apenas 13 erros não forçados; no caso de Marterer, seus erros foram quase o dobro os winners: 29 contra 15. No saque, O tenista asiático teve apenas problemas com sua taxa de primeiro serviço, 57%, apesar de não ter tido que salvar nenhum break point.

Na segunda rodada, ele terá como adversário o francês #39 Gaël Monfils, que avançou sobre Facundo Bagnis, da Argentina, em quatro sets. No confronto direto, Nishikori venceu três das quatro partidas, perdendo a última, que ocorreu em 2017, no Canadá. Nenhuma das partidas foi vencida em sets diretos.