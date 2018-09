Federer despacha Nishioka em sua estreia no US Open

A estreia de #2 Roger Federer no US Open não poderia ser de forma mais soberana. Dominando o confronto do início até o final, o suíço venceu o japonês #177 Yoshihito Nishioka por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/4, em 1h55 de partida. Com o triunfo, o pentacampeão em Nova Iorque segue sem nunca ter perdido na primeira rodada do torneio.

Federer teve um início arrasador. Sem ser incomodado pelo japonês, comandava as trocas de bola e sacava muito bem. Pressionando os games de serviço de Nishioka, o suíço conseguiu duas quebras e fechou tranquilamente o primeiro set em 6/2.

O panorama se manteve na segunda parcial. Federer seguia se impondo e não dando brechas para o adversário sequer entrar no jogo. Distribuindo aces e winners, voltou a quebrar o saque de Nishioka em duas oportunidades e fechou novamente em 6/2, abrindo 2/0 no confronto.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Confiante e sólido, o suíço atacava o japonês o tempo inteiro. O atropelamento no Arthur Ashe Stadium continuou no terceiro set. Dono de 20 troféus de Grand Slam, Federer abriu 4/0 e depois 5/2. Porém, Nishioka esboçou uma reação pela primeira vez na partida e diminuiu a vantagem para 5/4. Então, o ex-número um do mundo voltou a atuar em alto nível e, com um belo saque, fechou em 6/4, decretando a vitória.

Na segunda rodada, Federer enfrentará o francês #56 Benoit Paire, que bateu qualifier austríaco #140 Dennis Novak por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (6), 3/6, 7/5 e 7/6 (5).

Apesar de ter um retrospecto totalmente favorável contra o próximo adversário, vale lembrar que na última vez que se encontraram, no ATP 500 de Halle, na grama, Paire teve dois match points, mas sofreu a virada do suíço em um jogo disputadíssimo.