Kvitova sofre com calor, mas despacha Wickmayer e segue no US Open

Nesta terça-feira (29), a #5 Petra Kvitova superou o calor em Nova Iorque e seguiu em frente no US Open. A tcheca avançou à segunda rodada ao derrotar a experiente belga, #94 Yanina Wickmayer, por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/1.

A tcheca sofreu com a temperatura de quase 40ºC no início da tarde em Flushing Meadows. Mesmo assim, superou as dificuldades iniciais para dominar a partida. O primeiro set foi favorável à Kvitova, os diferenciais sendo os segundo e quarto games da primeira parcial, quando quebrou o saque da protegida de Steve Darcis. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/1.

Com mais confiança ainda, Kvitova continuou com a sua estratégia de jogar com bolas mais profundas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Wickmayer. A sua maior potência também contou para que a tcheca conseguisse uma reviravolta espetacular na parcial e voltasse um segundo set vencendo por 6/4, levando assim a partida em dois sets, em 1h15.

Na segunda rodada, Kvitova enfrenta a chinesa #90 Yafan Wang, que passou em três sets pela eslovaca #84 Anna Karolína Schmiedlova, parciais de 6/1, 3/6 e 6/4.