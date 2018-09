De virada, Siniakova derruba Kontaveit e avança em Nova Iorque

Depois de chegar na terceira rodada de Wimbledon, Katerina Siniakova sofreu com uma péssima sequência de resultados: em três torneios WTA disputados, três derrotas em primeira rodada - além de uma queda em segunda rodada em um ITF. Nesta terça-feira (28), entretanto, a tcheca deixou as estatísticas e fez uma excelente partida contra a favorita #27 Anett Kontaveit na quadra 10 do US Open. Siniakova foi atrás de uma virada para vencer com parciais de 6(3)/7 6/3 e 7/5, em partida que durou 2h33.

Siniakova começou a partida com um erro não-forçado. O primeiros dos inúmeros que estavam para vir. Apesar de começar com o pé direito, a tcheca foi capaz de confirmar seu serviço e, apenar em seu próximo game de serviço, sofreu a quebra. Por baixo, mas não por fora, a tcheca logo devolveu a quebra e o placar da primeira parcial ficou normalizado. A partida seguiu em ritmo quente, com ótima troca de bolas e ralis surpreendentemente logos, até o tie break.

No tie break, Kontaveit aproveitou os muitos erros de sua rival, e confirmou o set com certa tranquilidade, fechando a parcial em 7/6(3) em 57 minutos. Sempre muito emotiva, a tcheca fez descarregou sua frustração em sua raquete, incitando uma multa futura.

No segundo set, Siniakova voltou com uma postura diferente: a de agressiva. Ditou o ritmo durante quase toda a parcial. Quebrou por três vezes (primeiro, terceiro e nono game) e foi quebrada apenas uma vez (quando servia para fechar o set em 5/2).

No terceiro e último set, a chama interior de Siniakova acendeu. A tcheca esteve atrás por três vezes: logo no primeiro game sofreu uma quebra, mas normalizou tudo logo em seguida, no sétimo game, onde voltou a normalizar tudo em seguida e, por último, no nono game, onde também normalizou as coisas em seguida. No 11º game da partida, Siniakova finalmente confirmou seu serviço e, na sequência, quando Kontaveit servia para se manter viva na partida, a tcheca conseguiu triplo match point, finalizando no terceiro.

Siniakova disparou sete aces e cometeu sete dupla faltas durante toda a partida; Kontaveit fez três aces e cometeu sete dupla faltas. A tcheca fez 36 winners e cometeu 39 erros enquanto que a estoniana fez 31 winners e cometeu 38 erros.

A tcheca fará sua estréia em dupla ainda nesta quarta-feira (29) com sua compatriota Barbora Krejcikova. Ambas são a cabeça de chave 1 e enfrentam na estréia a dupla Aleksandra Krunic/Kateryna Bondarenko.

No singulares, Siniakova avança pela segunda vez para o R2 do US Open a enfrenta a #58 Ajla Tomljanovic, que venceu em sets diretos o duelo australiano contra a #146 Lizette Cabrera.