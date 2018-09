Kerber se impõe e passa por Gasparyan na estreia do US Open

Nesta terça-feira (29), a alemã Angelique Kerber superou mais uma primeiro rodada em torneios de Grand Slam na carreira. Atual número quatro do mundo, Kerber derrotou a russa #370 Margarita Gasparyan, que vem aos poucos voltando a seu melhor nível após lesões, por dois sets a zero com parciais de 7/6 e 6/3, na estreia do US Open.

O primeiro set foi uma montanha-russa: Gasparyan abriu 2/0, viu Kerber virar para 5/3 e ter três set points no seu saque, mas ser quebrada. Assim, a parcial acabou indo para tie break. Aí, a alemã conseguiu três mini breaks e foi precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 7/6, com parcial de 7-5 no game de desempate.

Com mais confiança ainda, Kerber continuou com a sua estratégia de jogar com bolas mais variadas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Gasparyan. A maior regularidade contou para que a alemã conseguisse manter seu nível de forma espetacular na parcial e seguisse no segundo set vencendo por 6/3, levando assim a partida em dois sets, em 1h49.

Kerber enfrenta na segunda rodada a #82 Johanna Larsson, que venceu uma batalha de três sets contra a #31 Alizé Cornet, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.