Com sofrimento, Stephens vira contra Kalinina e avança para enfrentar Azarenka no US Open

Em partida de quase três horas, a atual campeã Sloane Stephens superou um duro teste contra a qualifier #134 Anhelina Kalinina, e garantiu vaga à terceira rodada do US Open. A estadunidense fechou o jogo em dois sets a um, parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, em 2h47. Foi a estreia da ucraniana de 21 anos em Grand Slams.

O começo de Kalinina foi forte: quebrou de zero no terceiro game, uma exceção em uma parcial de vários games longos. Após ficar 1/4 abaixo, Stephens elevou o nível e devolveu a quebra no sétimo game, empatando o set na sequência. Mesmo com esse abalo, a qualifier não se abateu e manteve a postura. Muito agressiva - 13 winners, 19 erros não-forçados -, a ucraniana voltou a confirmar o saque, e, quando a estadunidense sacou em 4/5, castigou na devolução do segundo serviço, quebrando mais uma vez e fechando em 6/4, após 1h02.

Na segunda parcial, foi a vez de Stephens começar melhor. Conseguiu duas quebras logo no início e abriu 3/0. Mas, na sequência, as duas tenistas mostraram muitos problemas para confirmar seus serviços. Dos 12 games do set, apenas três não tiveram break points e oito foram quebras. Foram 14 bps no total: Sloane salvou 7/10, Kalinina, 0/4.

No meio destas estatísticas, Stephens conseguiu vantagem de 5/4 e saque, mas foi quebrada. Porém, na sequência, devolveu a quebra de zero, salvou um break point no seu próximo saque e finalmente fechou em 7/5, em 59 minutos.

Mesmo com uma parada de 10 minutos entre segundo e terceiro sets por conta do forte calor, Kalinina caiu muito o nível, demonstrando um alto desgaste físico - esse foi o quinto jogo da ucraniana no torneio, somando as partidas de qualifying. Stephens dominou a partir do terceiro game: não enfrentou mais nenhum break point, e venceu 20 dos últimos 27 pontos da partida. Assim, fechou a parcial em 6/2, após 47 minutos, e seguiu em frente em Nova Iorque.

Na próxima rodada, Stephens enfrenta a #79 Victoria Azarenka, que despachou nesta quarta-feira (29) a #28 Daria Gavrilova, parciais de 6/1 e 6/2. Será o terceiro confronto entre as duas no ano, e a estadunidense venceu as duas anteriores (Indian Wells e Miami). No geral, a bielorrussa leva vantagem no confronto direto: três a dois.