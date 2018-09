Azarenka domina Gavrilova e segue no US Open

Depois de uma estreia complicada diante de Kuzmova, Victoria Azarenka passou com tranquilidade na segunda rodada do US Open. A bielorrussa, com conforto, despachou a #28 Daria Gavrilova, da Austrália, com 6/1 e 6/2 em 1h22 de partida nesta quarta-feira (29).

Azarenka registrou pela terceira vez na temporada duas vitória consecutivas, sendo todas elas na quadra dura americana. No US Open, ela conseguiu a décima vitória na segunda rodada do evento, tendo apenas uma derrota. Foi a primeira partida contra uma australiana desde 2012, e o primeiro contra Gavrilova na carreira.

Nos números, Azarenka teve o nível necessário para garantir a vitória com segurança. Foram 13 winners e 12 erros não-forçados ao longo dos 15 games disputados, ao passo que a australiana forneceu a bielorrussa inúmeras oportunidades, cometendo 27 erros não forçados e apenas 14 bolas vencedoras, o que é oportunizou à ex-número 1 mundial 16 break points.

Na terceira rodada, Victoria Azarenka terá como adversária a americana #3 Sloane Stephens ou a ucraniana #134 Anhelina Kalinina. Contra a estadunidense, a bielorrussa possui três vitórias e duas derrotas, nunca tendo enfrentado a ucraniana.