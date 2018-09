Pliskova vence Bogdan com conforto no US Open

Após uma estreia tensa, a #8 Karolina Pliskova voltou às quadras em Flushing Meadows e garantiu com tranquilidade sua vitória. Nesta quarta-feira (29), a ex-número um venceu a #83 Ana Bogdan, da Romênia, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h05 de partida pela segunda rodada do US Open.

Pliskova ampliou sua vantagem no confronto direto contra a romena, tendo agora duas vitórias nas duas partidas ocorridas, sendo que foi a primeira em que a tcheca era top 10. Pliskova venceu sua décima partida em Slams nessa temporada, além de ter garantido a sua 16ª vitória em 18 partidas contra tenistas de fora do top 50.

Na partida, a oitava melhor tenista da atualidade não precisou de muito para vencer seu jogo, cometendo mais erros não-forçados (22) que winners (18), ao passo que Bogdan seguiu o mesmo caminho, mas de forma ainda pior: foram 14 bolas vencedoras e 26 erros não-forçados, além de cometer diversos erros forçados em consequência da agressividade de sua oponente.

Na terceira rodada, Karolina Pliskova enfrentará a grega #30 Maria Sakkari ou a americana #65 Sofia Kenin. A tcheca perdeu a única partida contra Sakkari e venceu a única contra Kenin, ocorrida no US Open de 2016.