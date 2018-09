Verdasco vence batalha contra Murray e avança à terceira rodada em Nova Iorque

É inquestionável que #32 Fernando Verdasco sabe jogar contra os melhores em Grand Slams. Pela segunda rodada do US Open, o espanhol venceu uma batalha de alto nível contra o britânico #382 Andy Murray, ex-número um do mundo, por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6, 6/4 e 6/4, em 3h23 de partida. Apesar de muitos erros durante o confronto - foram 94 somando os dois -, o grande jogo relembrou os bons tempos vividos na carreira de ambos os tenistas.

Com estilos de jogo parecidos - solidez do fundo da quadra -, os tenistas alternaram momentos de oscilação no primeiro set. Verdasco conseguiu a quebra de saque no terceiro game, mas passou a errar muito e viu Murray reagir, devolver a quebra e abrir 4/2. Porém, foi a vez do britânico cair de rendimento e permitir que o adversário empatasse o placar em 4/4.

No 11º game, logo depois de ter um set point no saque do espanhol, Murray cometeu uma dupla falta e foi quebrado novamente. Sacando para a parcial, Verdasco salvou mais um break point e, com uma bola vencedora, fechou em 7/5.

O panorama se manteve no segundo set. Ambos seguiam se revezando nas quebras de serviço - foram três consecutivas -, até que Murray confirmou seu game de saque e fez 5/2. Sobrando, o britânico chegou ao set point e contou com uma dupla falta de Verdasco para fechar em 6/2.

O espanhol voltou mais agressivo e menos errático na terceira parcial, enquanto Murray parecia ter dificuldades de engrenar. Verdasco chegou a ter 4/1 com duas quebras de frente, mas viu o britânico encostar após fazer dois games seguidos. Se aproveitando da vantagem mínima conquistada, sacou para o set no décimo primeiro game e fechou em 6/4.

O equilíbrio no quarto set era evidente. Enquanto Verdasco acelerava seus golpes com extrema facilidade, Murray se defendia e não deixava o oponente se distanciar no placar. Entretanto, no sétimo game, o espanhol elevou o nível e quebrou o saque do britânico. Em seguida, confirmou seu serviço e abriu 5/3, ficando muito perto da vitória. No game decisivo, superou os erros, salvou quatro break points e desperdiçou dois match points antes de fechar em 6/4.

Na terceira rodada do Slam norte-americano, Verdasco terá pela frente o argentino #3 Juan Martín del Potro, que bateu #72 Denis Kudla, tenista da casa, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 7/6(4).