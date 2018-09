Shapovalov supera batalha de quase quatro horas contra Seppi no US Open

Após vencer na primeira rodada do US Open via desistência de seu compatriota Félix Auger-Aliassime, o canadense #28 Denis Shapovalov precisou de cinco sets para avançar na segunda. Nesta quarta-feira (29), o canadense passou pelo #51 Andreas Seppi, da Itália, em 3h48 de partida, com parciais de 6/4, 4/6, 5/7, 7/6(2) e 6/4.

Shapovalov entra no US Open de 2018 com a tarefa de chegar às oitavas de final caso queira manter sua pontuação no ranking - em 2017, caiu para Carreño Busta, faltando apenas uma partida para conseguir o objetivo. Além disso, ele também quebrou sua sequência de quatro derrotas consecutivas em segundas rodadas de Majors.

Na partida, imperou o drama, as trocas de bola com potência e os erros não-forçados. Shapovalov, com muitas duplas faltas e aces (12 e 18, respectivamente) teve taxa de winners e erros maior, mas soube jogar bem nos momentos certos para conquistar o triunfo. Foram 55 bolas vencedores e 70 erros não-forçados contra 52 erros não-forçados e 31 winners de Seppi.

Com o resultado, Shapovalov avança à terceira rodada e entrará como zebra na próxima partida, enfrentando o atual finalista #5 Kevin Anderson, da África do Sul, que bateu o francês Jérémy Chardy em três sets. Será a primeira partida entre os dois no circuito profissional.