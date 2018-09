Serena Williams bate Witthoeft e enfrenta Venus na terceira rodada do US Open

Serena Williams voltou ao Artur Ashe Stadium, depois de estrear no US Open contra Magda Linette, e fez ainda melhor. Nesta quarta-feira (29), a americana eliminou a #101 Carina Witthoeft, da Alemanha, em duplo 6/2, em apenas 1h08 de partida pela segunda rodada do último major da temporada.

Serena manteve a sua invencibilidade no torneio de jamais ter perdido uma partida antes da quarta rodada com exceção de sua estreia em 1998, além de manter também a sua sequência de vitórias contra tenistas de fora do top 100, derrota que houve pela última vez em 2012, em Roland Garros.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Na partida, a ex-número um beirou a perfeição. Foram 30 winners, 15 erros não forçados, 13 aces e uma dupla falta em apenas 16 games de partida. Witthoeft ainda conseguiu cinco break points, convertendo apenas um, além de não alcançar seu melhor nível: cometeu 15 erros, fez 10 bolas vencedoras, dois aces e sete duplas faltas. Ambas as tenistas tiveram médio aproveitamento de primeiro serviço, com 60% aproximadamente.

Na terceira rodada, Serena terá a sua primeira adversária do top 50, a sua irmã mais velha, #16 Venus Williams, que passou na segunda rodada pela italiana Camila Giorgi. As duas marcarão o trigésimo confronto entre elas na história do tênis, com 17 vitórias para Serena. No US Open, elas somam cinco confrontos, com três vitórias da mais nova, incluindo uma partida em 2015 vencida por ela.