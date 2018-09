Svitolina vence revanche contra Maria e segue à terceira rodada em Nova Iorque

Alguns meses atrás, na grama sagrada Wimbledon, Elina Svitolina caiu na estreia para Tatjana Maria. Nesta quarta-feira (29), a ucraniana, cabeça de chave número sete, devolveu a derrota contra a alemã, atual número 70 do ranking, por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/3 e avançou para a terceira rodada do US Open.

O primeiro set foi muito tranquilo para Svitolina, a diferença sendo quando conseguiu três breaks no saque de Maria - no primeiro, terceiro e sétimo games de serviço da alemã -, quebrando assim o saque da protegida de Maria. Com isso, ela aproveitou para jogar mais solta, usando a vantagem obtida e ser agressiva nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 6/2, em 33 minutos de disputa.

Com a confiança lá em cima, Svitolina, com 24 winners e cinco aces, continuou jogando com bolas mais variadas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante da alemã. A maior regularidade contou para que a ucraniana conseguisse manter seu nível alto na parcial e vencendo o segundo set por 6/3, levando assim a partida em dois sets, em 1h10 de embate.

Na terceira rodada em Nova Iorque, na sexta-feira (31), Svitolina enfrentará a chinesa #52 Qiang Wang, que passou fácil pela romena #59 Irina Camelia-Begu, 6/3 e 6/1.