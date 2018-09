Venus Williams supera difícil desafio e elimina Giorgi no US Open

Nesta quarta-feira (29), a americana de 38 anos, atual #16 Venus Williams, superou em dois sets apertados a #40 Camila Giorgi, parciais de 6/4 e 7/5, sob fortíssimo calor em Nova Iorque. Com a vitória, Venus segue sua trajetória para a terceira rodada do US Open.

O primeiro set foi disputado e Venus fez a diferença quando conseguiu três breaks no saque de Giorgi - no quarto, oitavo e décimo games de serviço da italiana -, quebrando assim o saque da italiana. Com isso, a veterana aproveitou para jogar mais focada usando a vantagem obtida e ser agressiva nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4 em 48 minutos de partida.

Com mais confiança e mais focada no jogo, Williams, com 68% de aproveitamento no primeiro saque e seis aces na partida, continuou jogando com bolas mais potentes no segundo set conseguindo se impor diante de Giorgi. A maior experiência contou para que Venus conseguisse manter sua boa performance na parcial e vencendo um difícil segundo set por 7/5, terminando a partida em dois sets, em 1h50 de embate.

Venus Williams enfrentará na terceira rodada em Flushing Meadows nada menos que a irmã #26 Serena Williams, que passou fácil pela #101 Carina Witthoeft com duplo 6/2. Será o segundo confronto entre as duas no ano, o primeiro vencido por Venus em Indian Wells. No geral, Serena lidera o confronto direto por 17 a 12.