Zebra passeou: em jogo dramático, Muguruza cai para Muchová no US Open

Em sua primeira participação em chave principal de um Slam, Karolina Muchová fez história. Na madrugada de quarta (29) para quinta-feira (30), a tcheca bateu a bicampeã de majors, #12 Garbiñe Muguruza, da Espanha, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4 em partida da segunda rodada do US Open que durou 2h28.

Muchova conquistou a sua primeira vitória sobre uma tenista do top 100 em seis tentativas, sendo apenas sua primeira partida contra uma top 100 num torneio WTA ou Slam. Além do Slam, a jovem de 22 anos também teve boas campanhas nos ITFs, conquistando sua terceira final em julho, atingindo também o seu melhor ranking da carreira.

A tcheca teve um tênis impecável, aproveitando-se da irregularidade de Muguruza para ganhar pontos em seus erros, além de ter um jogo com muita variação, característica que ganhou muita qualidade nessa partida.

Ao todo, Muchova conseguiu 41 winners e 39 erros não forçados, além de oito aces e apenas duas duplas faltas. Muguruza, que fez um começo decente, mas sofreu com a redução de nível, cometeu 28 erros não forçados e 27 bolas vencedoras, além de duas duplas faltas e três aces.

Com a vitória, Karolina Muchová segue sua campanha dos sonhos no US Open e enfrentará na próxima fase uma tenista com estilo mais próximo ao seu: a australina #17 Ashleigh Barty, que venceu Lucie Safarova, ex-top cinco, em dois sets. Será o primeiro confronto no circuito profissional.