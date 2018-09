Em reencontro após uma semana, Garcia derrota Puig em jogo apertado no US Open

Em jogo de altos e baixos e de um terceiro set absolutamente equilibrado na segunda rodada do US Open, a #6 Caroline Garcia eliminou a #55 Monica Puig no segundo confronto entre as duas em menos de uma semana. Nesta quinta-feira (30), a francesa fechou a partida em 1h59, em dois sets a um, parciais de 6/2, 1/6 e 6/4.

Na última sexta-feira (24), no WTA Premier de New Haven, Puig venceu Garcia em três sets para avançar às semifinais do torneio. Aquele foi o terceiro encontro entre as duas, e, até então, todos haviam terminado com vitória da porto-riquenha. Até esta quinta-feira (30).

Em um primeiro set rápido, Garcia quebrou duas vezes e abriu logo 4/0 para tomar conta da parcial na Quadra Grandstand. Daí para frente, todos os games foram de saques confirmados, e a francesa fechou em 6/2, em 28 minutos.

Ironicamente, o segundo set foi muito parecido, mas pendeu para o outro lado. Dessa vez foi Puig quem quebrou Garcia duas vezes, e abriu uma vantagem ainda maior: 5/0. A porto-riquenha fechou a parcial pouco tempo depois em 6/1, em 27 minutos.

O terceiro set teve as duas tenistas mais consistentes. Dos sete primeiros games, apenas um teve break points - o sexto, no saque de Puig. A partir do oitavo, porém, iniciou-se uma batalha. Em momentos de muitos ralis, tensão e belos pontos, a porto-riquenha salvou três bps para fazer 4/4, e Garcia teve que salvar incríveis oito break points para abrir 5/4.

Com confiança após superar esse momento de pressão, Garcia venceu seis dos últimos sete pontos da partida e fechou o set em 6/4, em 1h04.

A 2 hour battle on Grandstand comes to an end...



6th seed @CaroGarcia outlasts Puig 6-2, 1-6, 6-4!#USOpen pic.twitter.com/qhgPxi6JeJ — US Open Tennis (@usopen) 30 de agosto de 2018

A terceira rodada pode reservar um reencontro ainda mais importante para Garcia. Ela enfrenta a vencedora do confronto entre a #24 Carla Suárez Navarro ou a sua compatriota e ex-parceira de duplas #53 Kristina Mladenovic.

A separação da dupla, campeã em Roland Garros 2016, foi conturbada. Garcia alegou que queria focar no seu jogo de simples, e não jogou duplas a partir daquilo. Mladenovic já deixou claro que as duas não continuaram com um laço desde o fato, ocorrido no ano passado.