Em partida intensa, Vondrousova aproveita chances e elimina Bouchard do US Open

Vondrousova conseguiu uma quebra fundamental logo no primeiro game, o que deu uma tranquilidade para administrar a parcial. Essa vantagem se manteve até o sexto game, quando Bouchard quebrou de zero, com a rival cometendo duas faltas por pisar na linha. Porém, a canadense não conseguiu confirmar, e foram quatro quebras de saque seguidas, com a tcheca saindo daí com a vantagem de 5/4. Sacando para o set, conseguiu acabar com a sequência de quebras após Genie salvar dois set points, e fechou em 6/4, após 43 minutos.

No segundo set, Vondrousova novamente quebrou logo de cara e segurou a vantagem até o sexto game, quando foi quebrada de zero outra vez. Bouchard, com nova chance de finalmente comandar o placar, começou perdendo o game de 0-40, conseguiu salvar quatro break points, mas cedeu o saque no quatro, em um lance de muita sorte da rival, onde a bola bateu na rede e caiu do outro lado, e a tcheca abriu 4/3.

A partida continuou a partir daí com pontos longos, muita luta e também erros. Foram 17 erros não-forçados de Bouchard, contra 13 de Vondrousova. Em winners, a canadense conseguiu 10, contra oito da rival. As tenistas também tiveram muitos problemas para encaixar o serviço. Na segunda parcial, Genie venceu apenas 27% dos pontos no seu segundo saque, e a tcheca, 33%.

Vondrousova salvou um break point sacando em 5/3, e venceu o game em mais um momento de sorte, e Bouchard foi para o serviço frustrada e pressionada. Novamente esteve 0-40 abaixo, e salvou dois match points, mas a tcheca fechou o jogo com um lobby, garantindo o set em 6/3, em 44 minutos.

Na próxima rodada, Vondrousova enfrentará a holandesa #13 Kiki Bertens, que despachou a qualifier estadunidense, #193 Francesca di Lorenzo, 6/2 e 6/1.