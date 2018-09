Keys confirma favoritismo contra Pera e avança no US Open

Nesta quinta-feira (30), #14 Madison Keys continuou sua tranquila jornada no US Open. Ela venceu, em dois sets, a sua compatriota #92 Bernarda Pera, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h13 de partida, pela segunda rodada do último Slam da temporada.

Keys entra no US Open defendendo 1200 pontos, equivalentes à final de 2017, na qual perdeu para Stephens por 6/3 e 6/0. Nesta temporada, ela manteve sua boa performance nos majors, tendo quartas na Austrália, semifinais na França e terceira rodada na Inglaterra. No ranking, caso caia na terceira rodada, ainda se manterá no top 20.

Na partida, Keys mostrou bons resultados de seus treinamentos, melhorando sua paciência nos rallies e sendo agressiva quando possível. Ao todo, ela cometeu 16 erros não-forçados e fez 20 winners, enquanto Pera, que não conseguiu alcançar um bom nível, fez 24 erros não-forçados e somente nove bolas vencedoras. No saque, Keys também foi muito superior, fazendo oito aces em nove games de saque.

Com a vitória, Madison Keys enfrentará mais uma tenista que não é cabeça de chave no torneio: a #49 Aleksandra Krunic, que bateu fácil Kirsten Flipkens na segunda rodada, parciais de 6/1 e 6/3. Elas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada. No entanto, no US Open, a sérvia venceu a única partida entre elas, em 2014.