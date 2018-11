Federer vence jogo duro contra Paire e avança à terceira rodada no US Open

O suíço #2 Roger Federer não teve vida fácil na segunda rodada do US Open. O ex-líder do ranking enfrentou o francês #56 Benoit Paire em um dia inspiradíssimo e precisou suar a camisa para vencer por três sets a 0, parciais de 7/5, 6/4 e 6/4, em 1h58 de partida. Jogando na sessão diurna do torneio, Federer teve de superar também o forte calor de mais de 30ºC de Nova Iorque.

Adotando a estratégia de pressionar o francês e encurtar os pontos sempre que possível, Federer começou o jogo agressivo e partindo para cima. Conseguiu uma quebra logo no início e abriu 4/2, mas viu Paire reagir e virar a parcial. Depois de segurar o ímpeto do adversário no décimo game, o suíço quebrou novamente no game seguinte e, sacando com maestria, fechou em 7/5.

Apesar de não apresentar o mesmo nível de tênis de sua estreia, Federer seguia se impondo sobre o francês. Com uma quebra no quinto game, passou a comandar o set e administrou a vantagem adquirida para fechar em 6/4, fazendo 2 a 0 na partida.

No terceiro set, Paire parecia desmotivado e passou a ser presa fácil para o suíço, que obteve duas quebras consecutivas e abriu 4/1. Porém, o ex-número um do mundo voltou a oscilar e viu o tenista da França devolver um dos breaks, encostando no placar. A partir daí, Federer elevou sua performance e dominou o restante do duelo, fechando a parcial em 6/4.

Na terceira rodada, o pentacampeão do Grand Slam norte-americano terá pela frente o polêmico #30 Nick Kyrgios, que bateu o francês #75 Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (6), 6/4 e 6/0. Os dois tenistas já se enfrentaram três vezes no circuito, com duas vitórias do suíço contra uma do jovem australiano.