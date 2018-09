Kerber supera inspirada Larsson e avança à terceira rodada do Aberto dos EUA

Depois de vencer em Wimbledon em meados de Julho, Angelique Kerber volta mostrar as garras em um torneio de Grand Slam. Campeã do US Open na edição de 2016, na partida desta quinta-feira (30), a alemã bateu a inspirada #82 Johanna Larsson pelas parciais de 6/2 5/7 e 6/4 em 2h20. Kerber agora lidera o confronto direto por quatro a zero - nas outras três ocasiões, a alemã havia vencido em sets diretos.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Kerber começou a partida mostrando que estava fielmente empenhada em re-conquistar o título. Salvou um break point logo no primeiro game e depois atropelou a carismática Larsson. Os games de destaque da parte da alemã foram o terceiro e sétimo, onde conseguiu quebrar sem muito esforço. Em 37 minutos, a alemã fechou a parcial por 6/2.

Kerber abriu logo de cara uma ótima vantagem de 4/1, mas desmoronou em algum momento da partida e, espantosamente foi capaz de perder o set - alemã chegou a ter dois match points e depois de falhar nas duas chances, ainda chegou a servir para o jogo. Larsson, que soube aproveitar as chances que lhe foram dadas, logo se apressou em fechar a segunda parcial e levar o jogo para o set decisivo: 7/5, em 52 minutos.

No set decisivo, mais drama. Logo de cara a tenista sueca precisou salvar três break points para, então, confirmar seu serviço. No terceiro game, Kerber tomou a iniciativa e furtou o serviço de Larsson, que se apressou em fazer o mesmo e normalizar o placar: 2/2.

No sétimo game, Kerber voltou a quebrar o serviço de Larsson, que imediatamente devolveu a quebra, deixando tudo igual pela segunda vez: 4/4. No nono - e finalmente penúltimo- game da parcial, Kerber voltou a quebrar o serviço da sueca, que não foi capaz de devolver a quebra. Resultado: 6/4, em 49 minutos.

No serviço, o espanto: Larsson cometeu dez (!) dupla faltas, contra quatro de Kerber, e ambas fizeram um ace. No aspecto pontos, a sueca fez 36 winners para 48 erros não forçados contra 24 winners e 38 erros da alemã.

Larsson fez ótima partida, mas não foi o boa o bastante para para a incrível Angelique Kerber. De qualquer forma, a sueca segue firme no torneio, só que em duplas, onde faz parceira com a holandesa Kiki Bertens. Ambas são cabeça de chave nove na próxima sexta-feira (31) farão sua partida de segunda rodada contra a dupla Oksana Kalashnikova/Nao Hibino.

Kerber continua sua excelente campanha no singulares e enfrenta no terceiro round do Abertos dos Estados Unidos a eslovaca #35 Dominika Cibulkova, que bateu em três sets a taiwanesa Su-Wei Hsieh. As tenistas já se enfrentaram 12 vezes, duas delas nesta temporada, onde a alemã venceu em sets diretos.