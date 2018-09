Djokovic leva susto, mas bate Sandgren e segue vivo no Aberto dos EUA

Em um jogo de altos e baixos por parte de seu adversário, o americano #61 Tennys Sandgren, o #6 Novak Djokovic precisou de 2h45 para derrotar o tenista da casa por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/3, 6/7 (2) e 6/2. Ao confirmar o favoritismo, o sérvio garantiu vaga na terceira rodada do US Open, último Grand Slam do ano.

Djokovic foi dominante no primeiro set. Extremamente a vontade em quadra, sacava muito bem e não era incomodado em momento algum. O cabeça de chave número seis quebrou o saque de Sandgren em duas oportunidades e fechou rapidamente em 6/1.

Nada mudou na segunda parcial. O norte-americano seguiu errando muito, enquanto Djokovic foi sólido e aproveitou as chances que apareciam. Com mais uma quebra obtida, o sérvio liderou com folga o set e fechou em 6/1, abrindo 2 a 0 na partida.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O susto sofrido pelo ex-número um do mundo veio no terceiro set. Ao baixar um pouco a intensidade e oscilar em alguns pontos, viu Sandgren conseguir sua primeira e única quebra do jogo. Porém, devolveu a quebra logo no game seguinte e manteve-se vivo na parcial. A parcial acabou sendo decidida no tie break, onde o tenista da casa jogou um ótimo nível de tênis e, se impondo, fechou o game de desempate em 7-2, diminuindo a vantagem do sérvio no placar.

No entanto, o controle do duelo voltou para as mãos de Djokovic no quarto set. Conquistando uma quebra logo no primeiro game e partindo para cima, freou a reação do norte-americano. Comandando as trocas de bola, Nole quebrou Sandgren em outra oportunidade e administrou a vantagem para vencer tranquilamente por 6/2.

Bicampeão em Nova Iorque, Djokovic enfrentará na terceira rodada o veterano francês #25 Richard Gasquet, que superou o sérvio #89 Laslo Djere em sets diretos, parciais de 6/3, 7/6 (5) e 6/3. O confronto acontecerá no próximo sábado (1º/9), com horário a ser definido.