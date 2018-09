'She deserves it': Sharapova bate Cirstea e segue à terceira rodada do US Open

O aperto de mãos fraco ao final da partida no Arthur Ashe Stadium, entre a #22 Maria Sharapova e a #52 Sorana Cirstea, deixou claro que a relação entre as tenistas não era das melhores. Há dois anos atrás, quando a russa recebeu uma punição por doping, a romena publicou no Twitter: 'She deserves it', 'Ela merece', em português. Na madrugada desta quinta (30) para sexta-feira (31), Sharapova venceu o primeiro confronto entre as duas desde então: 6/2 e 7/5, em 1h55, na segunda rodada do US Open.

In case anyone was wondering why Cirstea might have been so cold at the handshake... pic.twitter.com/zwJ4DaxI4k — Max Gao (@MaxJGao) 31 de agosto de 2018

O primeiro set foi todo de Sharapova, os diferenciais sendo os segundo, e oitavo games da primeira parcial, quando a russa a russa o saque de Cirstea. Com isso, Maria aproveitou para jogar mais dentro da quadra usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 6/2.

Sharapova teve 75% de aproveitamento nos breaks points e 25 winners na partida, seguiu com a sua estratégia de jogar com bolas mais potentes, mas foi uma parcial de muitos erros, irregularidade e muito mais complicada que a primeira. A romena sacou para o set em 5/4, mas não jogou bem e perdeu o saque. Contando esse momento, a russa venceu 12 dos últimos 15 pontos da partida, quebrando a rival duas vezes, e fechou em 7/5.

Na próxima rodada, Sharapova enfrenta a #10 Jelena Ostapenko, que venceu uma duríssima partida contra a estadunidense #73 Taylor Townsend, em três sets. No único confronto entre as campeãs de slam, a russa venceu em três sets neste ano, nas quartas do WTA de Roma.