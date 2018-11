Nadal sofre, mas vira batalha contra Khachanov e segue firme na defesa do título do US Open

-Em uma batalha de pura raça, o espanhol #1 Rafael Nadal bateu o russo #26 Karen Khachanov por 3 sets a 1, de virada, parciais de 5/7, 7/5, 7/6(7) e 7/6(3), em 4h22 de partida. Com o resultado, o 'Toro Miúra' chegou a sua 10ª vitória seguida no US Open.

Nadal começou o jogo tendo um break point a seu favor logo no segundo game, mas não aproveitou e acabou sofrendo as consequências. Foi quebrado em seguida e ficou em desvantagem. O espanhol correu atrás e conseguiu devolver a quebra, mas no momento decisivo do set, viu Khachanov jogar de forma intensa, quebrar seu saque novamente e fechar em 7/5.

O russo seguiu jogando de forma agressiva. Ao quebrar o serviço do número um do mundo no início da segunda parcial, liderou o placar até o décimo game, quando sacou em 5/4 e poderia ter aberto 2 a 0 na partida. Entretanto, Nadal não se deu por vencido, pressionou o adversário e quebrou de volta, se mantendo vivo no set. Motivado, o Toro Miúra obteve mais uma quebra logo na sequência e fechou também em 7/5.

O terceiro set foi disputadíssimo. Os tenistas não se quebraram ao longo da parcial e o jogo ficou emocionante. O equilíbrio prevaleceu e a decisão foi para o tie break, onde Nadal desperdiçou quatro set points antes de vencer por 9-7 em um ponto fantástico.

Na quarta parcial, o panorama se manteve. Khachanov buscava atacar o espanhol, que se defendia muito bem e contra-atacava com maestria. No terceiro game, o Toro Miúra quebrou o saque do russo e ficou à frente do placar. A partir daí, cresceu no jogo e administrou a vantagem obtida, mesmo com o incrível número de aces do russo no jogo - foram 22 contra nenhum do líder do ranking. Sacando para o jogo no décimo game, Nadal sentiu a pressão e foi quebrado de zero.

Dois games depois, voltou a oscilar e precisou salvar um set point para levar o set para o tie-break. Assim como no parcial anterior, o Toro Miúra se impôs, conseguiu duas mini quebras e abriu 6-1 rapidamente. O russo ainda salvou dois match points em seu saque, mas com um erro não forçado viu o espanhol decretar o triunfo por 7/6 (7-3).

Nas oitavas de final do último Grand Slam da temporada, o tricampeão em Flushing Meadows enfrentará o georgiano #37 Nikoloz Basilashvili, que derrotou o argentino #66 Guido Pella por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 1/6 e 7/6 (4). No único confronto entre os dois, no ano passado, em Roland Garros, vitória esmagadora de Nadal em sets diretos, por 6/0, 6/1 e 6/0.