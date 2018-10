Serena domina irmã Venus Williams e avança às quartas do US Open

O 30º encontro entre Serena Williams e Venus Williams foi um dos mais desequilibrados de todos. Nesta sexta-feira (31), atual número 26 do mundo derrubou a irmã, número 16, e conquistou a 18ª vitória no confronto direto. O triunfo veio em dominantes dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/2, em 1h13. Venus, que defendia semifinais no US Open, tem seu lugar no top 20 ameaçado na próxima atualização do ranking, enquanto Serena já garante pelo menos três posições com o avanço às oitavas de final.

O primeiro set foi um domínio absoluto de Serena. A irmã mais jovem chegou a torcer o pé no segundo game - o único que perdeu na parcial -, quando Venus, sacava e chegou a ter um atendimento médico em quadra. Porém, esse pequeno problema não atrapalhou e a hexacampeã do US Open passeou. Dominou na devolução e conseguiu sete winners, contra 10 da rival. Nos erros não-forçados, Venus cometeu 10, contra oito da adversária. O resultado foi um estrondoso 6/1, em 32 minutos.

A segunda parcial não teve um panorama muito diferente. Serena continuou dominando na devolução, mas também no saque, encaixando sete aces na parcial, e diminuindo ainda mais as chances da rival. Serena quebrou logo no primeiro game e Venus teve muitas dificuldades para conseguir colocar-se no placar no terceiro game. No total, a irmã mais velha só venceu 48% dos pontos no primeiro serviço, e 45% no segundo.

Mas Serena continuou dominante. Quebrou novamente no quinto game, e Venus conseguiu voltar ao placar no sétimo, acendendo a torcida. Mas não durou muito. A hexacampeã do US Open fechou em 6/2, em 40 minutos.

No total, foram 34 winners de Serena, contra 13 de Venus. Em erros não-forçados, a mais jovem das irmãs cometeu 22, contra 18 da adversária. Foram 10 aces de Serena, contra um de Venus.

Na próxima rodada, Serena vai enfrentar a algoz da #1 Halep, a #44 Kaia Kanepi, que passou na terceira rodada pela #61 Rebecca Peterson, parciais de 6/3 e 7/6(3).