Anderson derrota Shapovalov em cinco sets e segue no US Open

Kevin Anderson precisa defender 1200 pontos neste US Open, e avançar às oitavas garantiu-lhe 180 deles. Nesta sexta-feira (31), o sul-africano venceu batalha de quase quatro horas contra o #28 Denis Shapovalov, do Canadá, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4, 4/6 e 6/4 na terceira rodada do último major de 2018.

Anderson entrará na quarta rodada do torneio como um dos jogadores que mais passou tempo em quadra, tendo 13 sets jogados - cinco contra Harrison na primeira rodada e três contra Chardy na segunda partida. O top 5 busca agora a defesa de seu vice-campeonato após chegar a uma final de Slam duas vezes nas últimas 52 semanas.

Na partida, o equilíbrio prevaleceu, bem como a postura consistente de Anderson nos momentos mais importantes. O canadense se saiu melhor nos números, com 59 winners (contra 31 do sul-africano) e 42 erros não-forçados (contra 32 de Anderson). No entanto, quando realmente se precisou, o atual finalista do torneio se sobressaiu, vencendo os "pontos-chave" do confronto.

Com a dura vitória, Kevin Anderson descansará e, na segunda-feira, enfrentará o #9 Dominic Thiem, que passou por Taylor Fritz em quatro sets. Os dois já jogaram sete vezes no circuito profissional, com seis vitórias do sul-africano. A única vitória do austríaco veio no saibro, na única partida jogada em 2018.