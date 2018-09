Em jogo de reviravoltas, Svitolina vence Wang e está nas oitavas do US Open

Pela segunda vez consecutiva, Elina Svitolina está nas oitavas do US Open. Nesta sexta-feira (31), a ucraniana bateu a #52 Qiang Wang, da China, em dois sets, com duplo 6/4 em 1h10 de partida pelo último major da temporada.

Svitolina entrou como favorita para a partida dado o seu bom desempenho no US Open, que consolidou sua quarta temporada consecutiva na terceira rodada do Slam. Assim, a top 10 mantém sua boa campanha nos torneios norte-americanos de agosto, concretizando semifinais em Montreal, quartas em Cincinnati e agora oitavas no US Open.

Na partida, Svitolina mostrou um nível decente de tênis, bem adaptado para a quadra dura nova-iorquina e agressivo quando necessário. Ao todo, ela conseguiu 14 winners e 12 erros não-forçados, suficientes para triunfar sobre Wang, que cometeu 27 erros não-forçados e apenas 19 bolas vencedoras.

Na sua próxima partida, Elina Svitolina enfrentará a primeira cabeça-de-chave de sua campanha: a #18 Anastasija Sevastova, que venceu Ekaterina Makarova de virada. No confronto direto, a ucraniana venceu o único duelo, ocorrido num ITF em 2013.