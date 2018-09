Siniakova/Krejcikova despacham Mattek-Sands/Safarova e avançam em Nova Iorque

A dupla tcheca formada por Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova voltou a mostrar que tem talento. Dessa vez na quadra 11 do Us Open, contra o enorme #TeamBucie - dupla formada por Bethanie Mattek-Sands e Lucie Safarova. As jovens tchecas jogaram em alto nível para bater a dupla queridinha da torcida em sets diretos - 6/4 e 6/3 -, em apenas 1h25.

O primeiro set ficou abaixo do nível esperado. Já no primeiro game, Mattek Sands sofreu uma quebra. No sétimo, foi vez da parceira, Safarova, ceder o serviço. Apesar de quebram no oitavo game, não foram capaz de quebrar por uma segunda vez e a parcial acabou ficando com as tchecas.

Siniakova/Krejcikova encaixaram quatro aces e não cometeram dupla falta. O #TeamBucie zerou em aces e cometeu uma dupla falta.

No segundo set, foi a dupla ex-número um que saiu na frente. Confirmaram o serviço no primeiro game e, no segundo, conseguiram a quebra. Sofreram uma quebra no terceiro game, mas no quarto voltaram a quebrar. E o bom momento parou aí. Depois da troca de quebras, a dupla que já foi líder de ranking perdeu o serviço por três vezes e nem chegaram perto de fazer o mesmo com as jovens adversárias.

Siniakova/Krejcikova zeraram em aces e dupla faltas, enquanto que a dupla pop do tênis zerou em aces e cometeu uma dupla falta.

O #TeamBucie despede-se do US Open com uma derrota para as que hoje ocupam o lugar que já pertenceu a elas, o que torna a derrota menos dolorosa.

Siniakova e Krejcikova, que vão em busca de seu terceiro slam seguido, avançam ao terceiro round do torneio com uma importantíssima vitória na bagagem e enfrenta no próximo round a dupla Laura Siegemund/Lyudmyla Kichenok que venceu a dupla cabeça de chave 15, 100% romena, Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu. A partida acontece no próximo domingo (02).

Vale lembrar que Katerina Siniakova fará sua partida de terceiro round no Aberto dos Estados Unidos no próximo sábado (1) contra a ucraniana #36 Lesia Tsurenko que venceu a número 2 do mundo, Caroline Wozniacki em sets diretos. Partida está prevista para às 14h horário de brasília e acontece na Grandstand.