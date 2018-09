Wozniacki admite decepção após derrota para Tsurenko: "Ela jogou da forma que eu devia ter jogado"

Depois da derrota no primeiro round da número um do mundo, Simona Halep, foi vez do US Open sofrer mais uma baixa. A número 2 do mundo, Caroline Wozniacki, que fez partida digna de esquecimento contra a inspirada ucraniana #36 Lesia Tesurenko.

"Ela jogou de forma mais inteligente do que eu", começou a dinamarquesa. "Ela jogou da forma que eu deveria jogar", disse.

Durante a partida, Wozniacki cometeu absurdos 35 erros não forçados para apenas oito winners; Lesia cometeu 38 erros e fez 20 winners. "Eu tentei ser agressiva porque vi aberturas", justificou a número 2 do mundo.

Wozniacki ainda reclamou da quadra, falando que julgou estar um pouco mais lenta que o normal, mas ao todo, parabenizou a adversária pela vitória. "Eu deveria ter feito ajustes em meu jogo e não os fiz", finalizou.

Wozniacki despede-se do torneio e deve começar a se preparar para a temporada na Ásia, enquanto que Tsurenko segue no Aberto dos Estados Unidos e enfrenta no terceiro round a tcheca #54 Katerina Siniakova, que venceu a australiana #58 Ajla Tomljanovic em batalha de três sets.