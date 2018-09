Thiem supera turbulências e elimina Fritz na terceira rodada do US Open

Finalista em Roland Garros esse ano e ex-número três do mundo, Dominic Thiem, venceu mais uma nas quadras de Flushing Meadows. O atual número nove do mundo derrubou o #74 Taylor Fritz, dono da casa, por três sets a um, de virada, parciais de 3/6, 6/3, 7/6 e 6/4, em 3h05.

O americano, logo de cara, quebrou o serviço de seu oponente fazendo 4/2 na primeira parcial, não dando chances e vencendo o set por 6/3 em 36 minutos. O mesmo roteiro se repetiu na segunda parcial mas, dessa vez deu vitória de Thiem por 6/3 em 39 minutos.

O enredo prosseguiria ao progredir o terceiro set. Fritz se soltou mais e exigiu mais luta, suor e lágrimas de Thiem. O set foi equilibrado, com muitas trocas de bola e muitos winners, o austríaco mostrou mais consistência e levou o terceiro set por 7/6, com parcial de 7-5 no tie break, em 63 minutos.

Após esse enorme susto e ímpeto de Fritz do primeiro set, Thiem se recompôs e variou melhor suas bolas. Mas o quarto set continuou na mesma toada do anterior mantendo-se equilibrado. O austríaco que chegou a ter um set point contra no tie break do terceiro set, partiu para cima e resolveu encerrar o jogo numa reviravolta impressionante quebrando seu adversário no 4/2 para devolver no 5/4.

Mais agressivo e menos irregular, Thiem aproveitou o vacilo de Fritz, que sentiu a chance desperdiçada e acabou errando muito no game, cedendo o set decisivo por 6/4, em 47 minutos.

Na próxima rodada, Thiem enfrenta o atual vice-campeão em Nova Iorque, o #5 Kevin Anderson, que eliminou em cinco sets e mais de quatro horas o #28 Denis Shapovalov.