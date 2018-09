Mertens faz grande jogo contra Strycova e vai à quarta rodada do US Open

Nesta sexta-feira, a #15 Elise Mertens teve mais uma vitória

importante em torneios de Grand Slam, alcançando pela primeira vez na carreira a quarta rodada do US Open. A belga eliminou a experiente tcheca, #23 Barbora Strycova, por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 7/6(4).

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O primeiro set foi todo de Mertens, os diferenciais sendo o quarto e oitavo games da primeira parcial, quando a russa quebrou o saque

de Strycova. Com isso, a belga aproveitou para jogar de maneira mais consitente a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 6/3.

Com mais confiança e mais foco, Mertens, com 71% de aproveitamento na hora de salvar breaks e 82% de pontos vencidos no saque na partida, seguiu com a sua estratégia de jogar com bolas mais variadas e profundas e conseguiu se impor diante da tcheca. A sua maior regularidade também contou para que a belga se mantivesse em um ritmo de cruzeiro na parcial e levasse o segundo set por 7/6(4), levando assim a partida em sets diretos em quase 2h06 de embate.

Na próxima rodada, Mertens enfrenta a atual campeã, #3 Sloane Stephens, que passou pela #79 Victoria Azarenka em dois sets, parciais de 6/3 e 6/4. No único encontro entre as tenistas, há pouco mais de duas semanas, a belga superou a estadunidense em dois sets, no WTA Premier de Cincinnati.