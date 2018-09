Serena destaca emoção após mais um jogo contra Venus: "Sempre foi minha inspiração"

Serena WIliams, após vencer sua partida contra Venus Williams, que, para muitos parecia ser o duelo mais aguardado da terceira rodada do US Open, se mostrou muito emocionada e feliz por estar reencontrando suas melhores atuações no sue piso de maior sucesso no circuito da WTA.

Após fazer um primeiro set impecável vencendo por 6/1, Serena voltou ainda mais agressiva no set seguinte, Venus errou muito no final sendo derrotada de novo por 6/2 e deixou uma impressão muito boa contra o ex-número um do mundo, após 1h13 de jogo. Este foi o 30º encontro entre as duas no circuito profissional, e a 18ª vitória da irmã mais jovem.

Em coletiva de imprensa, Serena afirmou que estava nervosa na quadra central de Flushing Meadows. Pelo contrário: afirmou que, apesar de estar jogando o seu melhor tênis desde Wimbledon esse ano, sentiu-se sempre muito incentivada por Venus, atual 16 do mundo, e não desistiu da partida em momento algum.

"Ela [Venus Williams] sempre jogou com seu melhor nível quando pode, e sempre foi uma inspiração e um espelho para minha carreira me ensinando a atacar e pensar em sempre ser mais agressiva. Fui motivada a ser mais intensa e ser mais breve nos pontos com o meu melhor jogo, sempre exigindo o meu melhor e sempre desenvolvendo meu lado mais focado nas partidas", falou Serena quando foi indagada sobre sua irmã.

Serena, em sua última pergunta, ressaltou de novo a importância de todos que estão ao seu lado esses anos todos de sua carreira e que a ajudam na sua evolução como tenista nos últimos anos, como seu treinador francês Patrick Mouratoglou, entre tantos que fazem dela a ídola que é no circuito da WTA.

"Para vencer, estou recomeçando do básico para fazer o meu melhor sempre. Meu coach (Mouratouglou), Venus e minha mãe sempre mencionam isso comigo. Agora nessa minha última etapa da minha carreira, o foco é evoluir novamente em todos os fundamento possíveis como meu saque e sempre mapear meus erros para progredir. É ótimo que eu tenha essa vontade de reconquistar o número um do mundo por mais algumas semanas (quebrando mais recordes) mas o mais importante agora é refletir, descansar e fazer meu jogo galgar esse degrau a mais para vencer esse último major", ressaltou a multicampeã.

Na próxima rodada, Serena enfrenta a #44 Kaia Kanepi, que passou na terceira rodada pela #61 Rebecca Peterson em dois sets. A estoniana foi a algoz da #1 Simona Halep na primeira fase do torneio.