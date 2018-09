Cibulkova vira contra Kerber e segue às oitavas do US Open

Pela primeira vez desde 2010, #35 Dominika Cibulkova alcança a segunda semana do US Open. Neste sábado (1º), a eslovaca venceu a #4 Angelique Kerber, da Alemanha, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3 em 2h15 de partida.

É o único Slam para a alemã na temporada em que ela não atinge a segunda semana, tendo quartas na Austrália, semifinais na França e o título na Inglaterra. Mesmo assim, ela continua somando pontos, uma vez que caiu na primeira rodada em 2017.

Cibulkova, por outro lado, vem apenas melhorando o seu desempenho, buscando a sua melhor forma depois de uma temporada não tão satisfatória como esperado. A eslovaca avançou às oitavas do torneio depois de quatro derrotas na terceira rodada. Ela também chega à segunda semana de um Slam pela segunda vez consecutiva, depois de alcançar às oitavas em Wimbledon.

Na partida, as longas trocas de bola imperaram, como esperado. Kerber foi muito superior no primeiro set, aproveitando-se da quantidade alta de erros de Cibulkova na parcial. No entanto, a eslovaca melhorou seu nível de tênis, reduzindo seus erros. A alemã precisou ser mais agressiva neste estágio, mas não conseguiu, capitalizando erros e oportunizando grandes oportunidades para a sua adversária, que venceu os dois sets seguintes com mais tranquilidade.

Ao todo, Cibulkova conseguiu ser mais agressiva e mais precisa, com 40 winners e 39 erros não forçados; Kerber, em contrapartida, fez 24 erros não forçados e 23 winners, taxa positiva apenas no primeiro set do jogo.

Na próxima rodada, Cibulkova terá de enfrentar a atual vice-campeã do torneio, a #14 Madison Keys, que passou na terceira fase por Aleksandra Krunic Elas já se enfrentaram quatro vezes, com quatro vitórias de Keys.