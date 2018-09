Federer joga bem e confirma vitória tranquila contra Kyrgios no Aberto dos Estados Unidos

Pela 16ª vez seguida quando disputa o torneio, Roger Federer avança à segunda semana do US Open. Neste sábado (1), o suíço eliminou o #30 Nick Kyrgios, da Austrália, por três sets a zero, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/5 em 1h46 de partida.

Federer segue no torneio como um dos únicos seis jogadores no torneio a não perderem sets até então, além de del Potro, Cilic, Nishikori, Zverev e Gasquet. Além disso, o suíço é o tenista com mais títulos de US Open na chave principal masculina, podendo se isolar como maior campeão da era aberta caso vença neste ano.

Na partida, Federer surpreendeu ao vencer em sets diretos, algo que não havia acontecido em nenhum dos cinco encontros entre os dois, sendo que o ex-número um venceu quatro deles, além de não ter ocorrido nenhum tie break, placar conhecido nas cinco partidas entre eles.

Na presente ocasião, Federer foi superior, tendo um começo lento no primeiro set, mas se recuperando e elevando o seu nível nos sets seguintes, contando, ainda, com erros de Nick Kyrgios. Ao todo, o suíço fez 51 winners e apenas 24 erros não-forçados, enquanto o australiano marcou mais erros não-forçados que bolas vencedoras: 35 e 32, respectivamente.

Na quarta rodada, o tetracampeão do US Open um tenista que não é cabeça de chave: o #55 John Millman, também australiano, que passou na terceira rodada pelo cazaque #84 Mikhail Kukushkin. No confronto direto, Federer tem apenas uma vitória, ocorrida na quadra dura australiana, em 2015.