Keys leva susto, mas vira contra Krunic para seguir no US Open

Neste sábado (1º), a atual vice-campeã do US Open, Madison Keys, conseguiu uma virada importante na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos ao derrotar a sérvia #49 Aleksandra Krunic por dois sets a um com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. Com a vitória, a estadunidense segue sua trajetória defender seus pontos em Nova Iorque, onde tenta repetir a sua atuação do ano passado para voltar a figurar dentro do top 10.

O primeiro set foi disputado e Krunic fez a diferença quando conseguiu logo de cara quebrar o saque de Keys (no primeiro de serviço da americana), levando assim o saque da rival. Com isso, a sérvia de origem russa aproveitou para entrar mais na quadra de forma mais agressiva usando a vantagem obtida e ser cirúrgica nos momentos decisivos para vencer a parcial por 6/4 ,em 35 minutos.

Com mais confiança e mais focada no jogo, apesar do susto do primeiro set, Keys, com 70% de aproveitamento no primeiro saque e seis aces na partida, partiu pra cima com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Krunic. A maior experiência nesse tipo de torneio também contou para que a estadunidense conseguisse manter sua boa performance na parcial e vencendo um segundo set fácil por 6/1, empatando a partida em sets em 34 minutos.

O terceiro set continuou com domínio de Keys, onde a americana quebrou o saque da sérvia por quatro vezes, no primeiro, terceiro, quinto e sétimo games da parcial final. Com isso, a jovem de Illinois usou seus melhores golpes para jogar com mais potência e agressividade. Com a vantagem obtida e mais tranquila nos momentos decisivos, Keys fechou a parcial final e o jogo por 6/2, após 1h45.

Na próxima rodada, Keys enfrenta a #35 Dominika Cibulkova, que passou em 2 sets a 1 contra a #4 Angelique Kerber, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3.