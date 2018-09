Sabalenka faz mais uma vítima e derruba Kvitova no US Open

Aryna Sabalenka segue em sua fase imbatível, avançando à segunda semana do US Open. Neste sábado (1º), a bielorrussa passou pela #5 Petra Kvitova, da República Tcheca, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/1 em apenas 1h27 de partida.

Continua sendo a melhor campanha de Sabalenka num Slam em sua vida, uma vez que a terceira rodada já era um recorde pessoal da tenista. É o primeiro major dela como cabeça de chave, marca conquistada após boa fase na gira americana desta temporada, evidenciada pelas semis em Cincinnati e pelo título em New Haven, primeiro da carreira.

Agora, Sabalenka empata o confronto direto contra Kvitova, havendo uma vitória para cada tenista, sendo que o triunfo da top 10 veio também em 2018, no Premier de Miami. Além disso, conquistou a sexta vitória sobre uma top 10 no ano e avançou no ranking, aproximando-se do top 15.

Sabalenka manteve seu alto nível de tênis, agressiva e buscando mover Kvitova em todas as posições da quadra. Deu certo para ela, que fez 21 winners em face a 15 erros não-forçados. A tcheca, em contrapartida, entrou em quadra num dia ruim, cometendo 35 erros não forçados e apenas 18 bolas vencedoras, além de ter feito 10 duplas faltas e apenas um ace em dez games de serviço.

Com a vitória, Aryna Sabalenka entrará em quadra contra outra cabeça de chave, Naomi Osaka, que aplicou uma bicicleta - duplo 6/0 - contra a compatriota de Sabalenka, #33 Aliaksandra Sasnovich. Será o primeiro encontro entre as duas no circuito profissional.