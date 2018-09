Djokovic eleva nível e passa por 'freguês' Gasquet em Nova Iorque

Pela 12ª vez consecutiva, Novak Djokovic sai triunfante sobre o #25 Richard Gasquet. Na madrugada deste domingo (2), o sérvio eliminou o francês por três sets a zero, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3 em 2h13 de partida pela terceira rodada do US Open.

Djokovic garantiu assim a sua nova vitória consecutiva em dois torneios de disputa, conseguindo o título em Cincinnati e avançando à segunda semana do Slam nova-iorquino, perdendo apenas um set neste último, que é um de seus melhores torneios, tendo alcançado ao menos às semifinais em dez ocasiões, falhando apenas em 2005 e 2006.

No ranking, o sérvio já vai conquistando mais uma posição e ultrapassando o croata Marin Cilic, e, caso avance às semis, terá a oportunidade de passar também Alexander Zverev e se infiltrar no top 4. Gasquet, mesmo com a derrota, ganhará uma posição e ficará em #24 na ATP.

Em jogo, Djokovic conseguiu uma forma satisfatória de nível, impondo seu jogo consistente e profundo contra um Gasquet impreciso. Em números, o ex-número 1 conseguiu 31 winners contra 25 do francês e 25 erros não-forçados contra 47 de seu oponente. No serviço, o bicampeão do US Open se manteve firme, com 63% de primeiro saque e sem sofrer nenhuma quebra.

Na próxima rodada, Djokovic enfrentará o #68 João Sousa, português que eliminou o favorito, #17 Lucas Pouille, em quatro sets duros. No confronto direto, o sérvio lidera por quatro vitórias a zero, não se enfrentando desde 2017. Caso vença, o ex-número 1 mundial poderá fazer mais uma partida contra Roger Federer nas quartas de fnal, se este vencer John Millman.