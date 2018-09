Pliskova vence Barty com autoridade e volta às quartas do US Open

Após cair nas quartas do US Open em 2017, Karolina Pliskova terá mais uma chance de avançar às semifinais. Neste domingo (2), a tcheca passou por Ashleigh Barty, da Austrália, por dois sets a zero, com duplo 6/4, em 1h25 de partida.

Pliskova volta a fazer quartas de um torneio na quadra dura na temporada após cair em três eventos preparatórios para o US Open sem vencer duas partidas consecutivas. Neste ano, ela chegou às quartas no Australian Open, em Indian Wells e Miami. Também, esta torna-se a sexta vitória da ex-número 1 em oitavas de Slam, perdendo apenas uma partida (Wimbledon, 2018).

A partida foi equilibrada, com Pliskova aproveitando as suas chances no serviço da australiana e confirmando seus serviços, mesmo com dificuldades. Nos 20 games jogados, Barty teve oito break points e não converteu nenhum, ao passo que a tcheca converteu os dois break points oportunizados. Apesar da derrota, ela conseguiu ser mais agressiva, tendo 29 winners (contra 16 de Pliskova) e 30 erros não-forçados (contra 20 da atual top 10).

Com o resultado, Karolina Pliskova terá pela frente Serena Williams, que eliminou em três sets a #44 Kaia Kanepi. Cada uma venceu uma partida no confronto direto, não se enfrentando desde o US Open desde 2016, quando a tcheca prevaleceu.