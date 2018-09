Serena Williams vence Kanepi em três sets no US Open

Em um de seus melhores desempenhos na temporada, Serena Williams avança às quartas-de-final do US Open. Neste domingo (2), a americana eliminou a #44 Kaia Kanepi, da Estônia, por dois sets a um, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3 em 1h39 de partida.

É a 11ª vez que Serena avança às quartas do US Open. A última vez que ela foi eliminada antes desse estágio foi em 2006, quando caiu nas oitavas para Mauresmo. Além disso, ela chegou às semifinais nas últimas seis ocasiões em que disputou o torneio.

Na chave, Serena perdeu o seu primeiro set na competição até então, desperdiçando apenas onze games e nenhum set nas três primeiras rodadas, além de ter também perdido o primeiro set contra Kanepi nos cinco encontros realizados entre as duas.

Na partida, a ex-número 1 mundial mostrou um de seus melhores níveis em toda a temporada, sendo agressiva com muita precisão e potência nos rallies e com um saque rápido e bem colocado. Em 13 games de serviço, Serena marcou 18 aces e apenas quatro duplas faltas. Já nos pontos, ela fez 47 winners (contra 22 de Kanepi) e 22 erros não-forçados (contra 18 da estoniana).

Nas quartas, ela terá em sua chave a primeira top 10: a #8 Karolina Pliskova, que eliminou a #17 Ahsleigh Barty com duplo 6/4. No confronto direto, cada uma venceu uma partida, sendo que não se enfrentam desde 2016, quando a tcheca venceu nas semifinais do US Open.