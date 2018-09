Thiem prevalece contra Anderson e passa pela primeira vez às quartas do US Open

Finalista da Roland Garros esse ano e atual número nove do mundo, Dominic Thiem vence mais uma vez nas quadras de Flushing Meadows. Neste domingo (2), o austríaco derrubou o atual campeão, o #5 Kevin Anderson, em três sets, parciais de 7/5, 6/2 e 7/6(2), em 2h40, nas oitavas de final do US Open.

O austríaco começou a partida quebrando o serviço de seu oponente fazendo 6/5, e assim se impondo de maneira categórica na primeira parcial por 7/5 em 54 minutos. A mesma história se repetiu na segunda parcial, mas de maneira mais tranquila, e novamente vitória de Thiem por 6/2 em 37 minutos.

Na terceira parcial, Anderson se soltou mais ainda e exigiu mais garra, suor e empenho de Thiem. Em um set com menos erros da parte do sul-africano e com poucas trocas de bola e muitos winners, o sul-africano sacou mais forte do que nunca e se mostrou mais consistente e mais agressivo jogando mais dentro da quadra.

Com muito erros não-forçados e excesso de ímpeto da parte de Anderson no terceiro set, Thiem se manteve calmo e preciso e foi variando muito as suas bolas. O set teve um foi mais equilibrado e o austríaco, que chegou a ter algumas dificuldades no terceiro set, partiu pra cima e resolveu encerrar o jogo em um comeback impressionante quebrando seu adversário no 3-2 do tie break para assim fechar em 7-2, em 69 minutos, fechando assim o embate após quase 2h40 de batalha.

Pela primeira vez na carreira, Thiem alcança as quartas de final em um torneio Grand Slam fora do saibro - o austríaco é o atual vice-campeão de Roland Garros. O próximo adversário será justamente o seu algoz na final em Paris: o #1 Rafael Nadal, que passou pelo #37 Nikoloz Basilashvili em quatro sets.