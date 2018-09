Em duelo de saques poderosos, Isner elimina Raonic do US Open em cinco sets

Pelo segundo Slam seguido, o #25 Milos Raonic caiu para #11 John Isner. Neste domingo pelas oitavas de final do US Open, o dono da casa venceu por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 6/3, 6/4, 3/6 e 6/2. Em Wimbledon, meses atrás, o estadunidense já havia eliminado o canadense nas quartas de final. Foi a quarta vitória de Isner em cinco confrontos contra Raonic.

No primeiro set, o jogo foi bom para Raonic, que ao abrir 1/0, quebrou o serviço de Isner. Dessa forma, a partida ficou tranquila, e Milos conseguiu fechar o set com vitória por 6/3. Porém, a situação se inverteu praticamente da mesma forma no segundo. O canadense não confirmou o serviço, e o estadunidense o derrotou pelo mesmo placar de 6/3 em 34 minutos.

Com o jogo empatado, o terceiro set mostrou-se muito equilibrado, com os dois jogadores extremamente concentrados e agressivos nos seus saques. Porém, Raonic vacilou mais uma vez ao não confirmar o seu saque e ser quebrado. Assim, Isner venceu por 6/4.

Já um pouco desgastado, o norte-americano não conseguiu repetir a boa atuação, e viu o rival fazer 3/0. Dessa forma, Raonic conduziu bem o placar e fechou em 6/3, em 40 minutos. Porém, viu tudo ir buraco abaixo no último e derradeiro set. Fazendo uma partida incrível, Isner manteve todos os seus serviços, e quebrou dois do canadense. Assim, vitória por 6/2 no set, e vitória no jogo por emocionantes 3 sets a 2, em quase 4h10.

Isner enfrenta na próxima rodada em Flushing Meadows o vencedor do confronto entre o #3 Juan Martín del Potro e o #20 Borna Coric.