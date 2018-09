Keys atropela Cibulkova e garante vaga às quartas do US Open

Em atuação muito segura no Arthur Ashe Stadium, a #14 Madison Keys, atual vice-campeã do US Open, despachou a #35 Dominika Cibulkova por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h15. Com a vitória nesta segunda-feira (3), Keys segue às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. Foi o quinto confronto entre as tenistas, e a quinta vitória da estadunidense.

O primeiro set foi de um nível altíssimo de Keys. Apenas o segundo game da parcial, que teve oito deuces, durou 15 minutos - e a estadunidense quebrou no seu sexto break point. O restante do set, durou 19. A atual vice-campeã distribuiu winners - foram 15, contra somente três de Cibulkova -, e deu poucas chances à sua rival. Sacando em 5/1, a estadunidense encaixou três aces e fechou a parcial em 34 minutos.

Logo no primeiro game da segunda parcial, Keys já quebrou Cibulkova após estar 40-0 e fez 2/0 na sequência. A partir daí, a eslovaca conseguiu uma brecha no jogo da rival, e, em seu melhor momento do jogo, venceu três games seguidos para virar o set.

Mas essa superioridade durou pouco. Keys voltou ao domínio da partida e ganhou 12 pontos seguidos para tomar a ponta do set outra vez e fazer 5/3. No game mais longo do set, Cibulkova lutou para se manter viva no torneio, mas cedeu seu saque no segundo match point e o set em 6/3, após 42 minutos.

Nas quartas de final, Keys vai enfrentar a vencedora do confronto entre a #22 Maria Sharapova e a #24 Carla Suárez Navarro, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira (3), a partir das 20h (horário de Brasília).