Seguro, Del Potro vence Coric com tranquilidade e avança às quartas no US Open

O argentino #3 Juan Martín Del Potro segue firme na busca pelo bicampeonato do US Open. Jogando um ótimo nível de tênis e com a torcida inflamada a seu favor, a 'Torre de Tandil' bateu o croata #20 Borna Coric por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/1, em 2h04 de partida.

Firme no saque, Del Potro pouco era incomodado pelo adversário. No entanto, Coric se mantinha sólido e deixava o confronto disputado. A única quebra do set acabou sendo a crucial. No décimo game, o argentino pressionou na devolução e, aproveitando o break point a seu favor, quebrou o serviço do croata, fechando em 6/4.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

A partir daí, a supremacia da 'Torre de Tandil' veio a tona. Mandando na maioria dos pontos com seu poderoso forehand, Del Potro voltou a quebrar o saque do croata e apenas administrou a vantagem obtida. Sem sustos, fechou a parcial em 6/3 e abriu 2 a 0 no jogo.

O terceiro set foi um passeio. Presa fácil para o argentino, Coric não conseguia reagir e mostrava-se desmotivado. Com duas quebras, Del Potro dominou a parcial e selou a vitória por 6/1.

Campeão do último Grand Slam da temporada no ano de 2009, o tenista da Argentina enfrentará nas quartas de final o norte-americano #11 John Isner, que passou pelo canadense #25 Milos Raonic por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 6/3, 6/4, 3/6 e 6/2.