Debaixo de muito sol, Nishikori bate Kohlschreiber e está nas quartas do Aberto dos EUA

Jogando diante de um sol fortíssimo em Nova Iorque, o japonês #19 Kei Nishikori não se incomodou e derrotou com autoridade o alemão #34 Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 7/5, em 2h16 de partida nesta segunda-feira (3), em jogo válido pela quarta rodada do US Open. Essa foi a terceira vitória do nipônico em três confrontos contra o adversário.

Dominando as trocas de bola desde o início, Nishikori deu a entender de que ditaria o ritmo da partida. E assim foi no primeiro set. Apesar de ter oscilado e perdido seu saque no meio da parcial, o japonês elevou o nível de tênis, obteve duas quebras de serviço e fechou em 6/3.

O segundo set foi de soberania total do tenista do Japão. Com uma ótima porcentagem em seu primeiro serviço e sólido demais do fundo da quadra, Nishikori voltou a quebrar o saque do alemão em duas oportunidades e, sem ser pressionado, fechou em 6/2.

Kohlschreiber diminuiu um pouco o número de erros e viu Nishikori baixar a intensidade na terceira parcial. Com isso, o equilíbrio retornou ao duelo e os tenistas seguiram confirmando seus saques. O japonês conseguiu uma quebra e sacou para o jogo em 5/4.

Porém, o alemão reagiu e devolveu o break, mantendo-se vivo na partida. Mas a esperança de Kohlschreiber se esvaiu logo no game seguinte. Nishikori conseguiu uma nova quebra e, confirmando seu game de saque, selou a vitória por 7/5.

Com o resultado, o vice-campeão do US Open no ano de 2014 garantiu vaga nas quartas de final do torneio, onde enfrentará o vencedor do duelo entre o croata #7 Marin Cilic e o belga #10 David Goffin, que entram em quadra ainda nesta segunda-feira (3).