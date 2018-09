Djokovic triunfa sobre João Sousa e pode enfrentar Federer nas quartas do US Open

Na tarde desta segunda-feira (3), o sérvio #6 Novak Djokovic bateu o português #68 João Sousa por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em 2h02 de partida. Com isso, Nole pode enfrentar já nas quartas do US Open o suíço #2 Roger Federer, que joga contra o australiano #55 John Millman ainda nesta segunda (3).

Sofrendo muito com o forte calor de Nova Iorque, Djokovic buscou ser agressivo sempre que possível. Enfrentando um motivado adversário, que já havia feito história por ser o primeiro português a atingir as oitavas de um Grand Slam, Nole conseguiu uma quebra logo no início e abriu 3/1. Mantendo o bom nível de tênis, administrou a vantagem e voltou a quebrar Sousa no nono game, fechando em 6/3 o primeiro set.

O português voltou sólido para a segunda parcial e equilibrou o jogo. Com muitas trocas de bola e pontos demorados, os tenistas mostravam-se desgastados devido a alta temperatura. O set seguiu disputado até o nono game, onde Djokovic conseguiu uma boa sequência de forehands e quebrou o serviço do português. Em seguida, confirmou seu game de saque para fechar em 6/4.

O sérvio chegou a ser atendido no terceiro set, mas retornou para a partida normalmente e partiu para cima de Sousa. Com uma quebra no oitavo game, fez 5/3 e sacou para a vitória. Apesar do cansaço, foi soberano no game decisivo e fechou novamente em 6/3, decretando o triunfo.

Após a classificação suada, o ex-número um do mundo comemorou o fato de ter vencido em três sets e comentou sobre a dificuldade de atuar nessas condições.

"Estou muito feliz de ter vencido em três sets. Foi muito mais difícil do que o placar indica. Créditos ao João por ter lutado. Condições muito difíceis no início do jogo. Não quero falar o quão difícil (é jogar nessas condições). Algumas vezes você só tem que sobreviver", afirmou.