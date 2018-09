Tsurenko vira jogo épico contra Vondrousova no US Open

Pela primeira vez na vida, Lesia Tsurenko atinge o grupo das oito últimas num Slam. Nesta segunda-feira (3), a ucraniana bateu a #103 Marketa Vondrousova, da República Tcheca, em 2h34 de partida, com parciais de 6/7(3), 7/5 e 6/2, na quarta rodada do US Open.

Em entrevista após a partida, Tsurenko contou que não estava se sentindo bem no início da partida. "Eu acho que tive algum problema por causa do calor", contou a ucraniana. "Nunca havia me sentido tão mal numa quadra. Foi algo novo para mim, geralmente eu consigo lidar com o clima nas partidas, mas desta vez foi diferente. Foi uma das partidas mais complicadas da minha vida. Mas tudo mudou no segundo set, eu me senti muito mais leve e mais confortável. Acho que a partir daí, as coisas melhoraram", analisou.

Na partida, houve um dos maiores índices de erros dentro do torneio. Enquanto Tsurenko fez 57 erros e 17 winners, taxa baixíssima, Vondrousova cometeu 73 erros e apenas 25 bolas vencedoras. No saque, os erros persistiram: ambas as tenistas fizeram sete duplas faltas e apenas um ace. Durante o jogo, 13 break points foram convertidos em apenas 16 games de partida.

Nas quartas de final, Lesia Tsurenko enfrentará a #19 Naomi Osaka, que eliminou a bielorrussa Aryna Sabalenka em três sets. Será a primeira partida entre as duas no circuito profissional.