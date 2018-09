Suárez Navarro surpreende e elimina Sharapova do US Open

No dia de seu aniversário, Carla Suaáez Navarro recebeu o melhor presente possível: uma passagem para as quartas de final do US Open. Nesta segunda-feira (3), a espanhola bateu Maria Sharapova, da Rússia, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 em 1h33 de partida.

Sharapova, que não veio jogando seu melhor tênis na sua campanha até então, chegou a linha final de sua chave, caindo para Suárez Navarro e cometendo 38 erros não forçados em meio a somente 15 winners, enquanto sua oponente reduziu os erros, fazendo os mesmos 15 winners, mas apenas 20 erros não forçados.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

A espanhola voltou a jogar o seu bom tênis nessa gira americana. Após coletar maus resultados durante a temporada, não marcando campanhas significativas nos Slams, mas conseguiu fazer uma final no WTA de New Haven além de chegar às oitavas em Montreal, campanhas que lhe renderam seis posições no ranking mundial.

Nas quartas, ela enfrentará a #14 Madison Keys, que atropelou a #35 Dominika Cibulkova anteriormente. No confronto direto, elas já jogaram três vezes, e a americana saiu com o triunfo nas três partidas. Não se enfrentam desde 2016.