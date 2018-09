Osaka elimina Sabalenka em confronto mais jovem das oitavas do US Open

A má notícia para Naomi Osaka é que, pela primeira vez no torneio, ela perdeu um set. Mas sem drama. Nesta segunda-feira (3), a japonesa avançou às quartas do US Open após vencer a #20 Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, por dois sets a um, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4, em 1h57 de partida.

Osaka agora soma pouco mais de cinco horas em quadra em quatro partidas realizadas, sendo que esta foi a única partida a ultrapassar 90 minutos de duração. Notavelmente, a japonesa faz o seu melhor evento da gira americana, uma vez que, nos torneios preparatórios do US Open, ela tinha apenas uma vitória e três derrotas, além de ter avançado às quartas de um major pela primeira vez na vida.

Na partida, ela conseguiu elevar seu nível o suficiente para derrotar a nervosa e errática Sabalenka, que cometeu 42 erros em face de 28 bolas vencedoras, enquanto Osaka fez 22 winners e 32 erros não-forçados. No serviço, ela mostrou que é uma das melhores sacadoras do circuito: marcou nove aces e apenas três duplas faltas, com 66% de primeiro saque ao final do jogo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Nas quartas de final, ela terá como adversária a ucraniana #36 Lesia Tsurenko, que superou as dificuldades contra a #103 Marketa Vondrousova e virou o jogo numa partida dramática. Será o primeiro encontro entre as duas no circuito profissional.