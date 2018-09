Cilic supera Goffin com segurança e reencontra Nishikori no US Open

Sobrevivente de um jogo épico contra o jovem De Minaur na rodada anterior, o #7 Marin Cilic venceu mais uma nas quadras de Flushing Meadows. Em partida pela quarta rodada do US Open, nesta segunda-feira (4), o croata venceu em três sets o #10 David Goffin, em 2h29. Cilic fechou a partida em três sets a zero, parciais de 7/6(6), 6/2 e 6/4.

O croata iniciou a partida logo tendo seu potente saque quebrado pelo seu oponente até o 5/5 e assim se impondo na primeira parcial, vencendo aperto por 7/6, com parcial de 8-6 no tie break, em 57 minutos. A mesma história se repetiu na segunda parcial, mas de maneira mais tranquila: novamente vitória de CIlic, dessa vez por 6/2, em 47 minutos.

Assim o jogo permaneceu no terceiro set. Goffin tentou se soltar mais e exigiu mais esforço de Cilic. Em um set com menos erros da parte do belga e com muitas trocas de bola e poucos winners, o belga sacou mais de forma regular, precisa e se mostrou mais consistente e mais agressivo jogando um pouco mais dentro da quadra.

Abusando dos erros não-forçados e mesmo com a tentativa de ímpeto da parte de Goffin no terceiro set, Cilic se manteve concentrado e preciso e foi variando mais as seus golpes, mas o set continuou no mesmo ritmo do anterior mantendo-se equilibrado em alguns pontos entres os tenistas.

O croata, que não chegou a ter nenhuma dificuldade para sacar no terceiro set, partiu para cima e conseguiu encerrar o jogo em uma arrancada impressionante quebrando seu adversário no 3/2 do set final para assim fechar em 6/4, em 45 minutos, fechando assim o jogo após quase 2h30 de batalha.

Na próxima rodada, Cilic encara o #19 Kei Nishikori, que bateu com facilidade na quarta rodada o #34 Philipp Kohlschreiber. Essa foi a final do Aberto dos Estados Unidos em 2014, quando croata faturou o título em triplo 6/3. No geral, a vantagem no confronto direto é do japonês, que venceu oito dos 14 confrontos, o último deles nas quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo deste ano, onde Nishikori foi vice-campeão.