Em jogo de muitas quebras, Sevastova bate atual campeã Stephens e avança às semis do US Open

A letã #18 Anastasija Sevastova segue fazendo vítimas no US Open. Nesta terça (04), a tenista de 28 anos, que já havia batido grandes jogadoras como Makarova e Svitolina, bateu a atual campeã do torneio, a norte-america #3 Sloane Stephens por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h24 de partida.

Essa é a primeira vez que Sevastova chega a semifinal de um Grand Slam. Vale lembrar que no início de sua carreira, em 2013, a letã sofreu com lesões e parou de jogar tênis, voltando às quadras apenas dois anos depois sem ranking e jogando competições de menos expressividade.

No primeiro set, Stephens não se encontrou. Errando muito e sem poder de reação, a tenista da casa foi presa fácil para Sevastova, que não precisou fazer muito para quebrar o saque da adversária em duas oportunidades e fechar em 6/2.

O festival de quebras veio na segunda parcial. Foram cinco no total. A letã chegou a estar na frente por duas vezes, mas viu Stephens devolver a quebra em ambas. Entretanto, obteve seu terceiro break no set e a partir daí administrou a vantagem. Contando com erros em sequência da norte-americana, fechou em 6/3 e selou a grande vitória sobre a defensora do título.

Na fase semifinal do último Grand Slam da temporada, Sevastova enfrentará a vencedora do confronto entre duas fortes candidatas ao título em Nova Iorque, a norte-americana #26 Serena Williams e a tcheca #8 Karolina Pliskova, que jogam ainda hoje.