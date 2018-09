Serena Williams segue em boa fase e elimina Pliskova do US Open

Após dois anos de sua derrota para Karolina Pliskova no US Open, Serena Williams atingiu sua vingança em dois sets. Nesta terça-feira (5), a americana venceu a atual número oito do mundo em 1h27 de partida, com parciais de 6/4 e 6/3.

Serena conquistou sua primeira vitória sobre uma top 10 na temporada, e elogiou seu desempenho em entrevista após a partida. "É importante para mim. Estava me sentindo bem há algumas semanas, em Cincinnati, mesmo que tenha perdido", disse a ex-número um, que fará a sua 11ª semifinal de US Open.

Na partida, ela teve um começo lento, permitindo que Pliskova abrisse 4/2 no primeiro set. No entanto, Serena Williams elevou seu nível de maneira considerável, voltando a jogar seu tênis padrão da campanha do US Open deste ano e venceu oito games consecutivos, estando a frente com 6/4 e 4/0. A americana ainda acabou levando uma quebra, mas administrou o jogo o suficiente para fechar o set em 6/3.

Nas estatísticas, a hexacampeã do major americano continuou a mostrar o seu implacável nível, marcando 35 winners (contra 12 da tcheca) e 30 erros não-forçados (contra 19 de Pliskova). No serviço, Serena foi superior, fazendo 13 aces (contra três de sua adversária) e cinco duplas faltas, sendo que Pliskova não cometeu nenhuma.

Nas semifinais, Serena Williams terá pela frente a letã #18 Anastasija Sevastova, que eliminou, em dois sets, a atual campeã do torneio, Sloane Stephens. Será o primeiro duelo entre as duas no circuito profissional.