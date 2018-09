Nadal leva pneu, mas vence batalha contra Thiem e garante vaga nas semis do US Open

Uma batalha histórica. Não há como definir o jogo entre #1 Rafael Nadal e #9 Dominic Thiem de uma melhor forma. Em confronto válido pelas quartas de final do US Open, o espanhol bateu o austríaco por 3 sets a 2, parciais de 0/6, 6/4, 7/5, 6/7(4) e 7/6(5), em sensacionais 4h48 de partida. Essa foi a primeira vez que os tenistas se enfrentaram em um piso diferente do saibro.

O set inicial foi um passeio. Thiem dominou todos os games com sobra. Distribuindo winners de todos os lados, o austríaco conseguiu três quebras de saque e, perdendo apenas sete pontos no total para o espanhol, aplicou um pneu: 6/0.

Apesar da derrota espantadora na parcial anterior, Nadal não se deixou abater e veio com tudo. Se encontrando no jogo e calibrando seu forehand, o espanhol obteve a quebra de serviço e abriu 5/3. Porém, ao sacar para o set, sofreu com o poderoso backhand do austríaco e teve seu saque quebrado. Novamente, o 'Toro Miúra' não se entregou e, contando com erros não-forçados do adversário, voltou a quebrá-lo, fechando em 6/4 e empatando a partida.

O terceiro set foi equilibrado e poderia ter ido para qualquer um dos jogadores. Thiem foi muito intenso e conseguiu um break no sétimo game. O tenista da Áustria chegou a sacar para o set no décimo game, mas acumulou erros e perdeu a vantagem. Motivado, Nadal se defendeu muito bem e fez Thiem bater sempre uma bola a mais. No 12º game, o espanhol conquistou sua segunda quebra na parcial e fechou em 7/5.

O austríaco seguiu com seu ótimo volume de jogo e passou a liderar o quarto set por 3/1. Entretanto, Nadal não desistia em momento algum e, no oitavo game, devolveu a quebra para igualar o marcador. A partir daí, os tenistas confirmaram seus serviços e levaram a decisão para o tie break. Aproveitando um mini break logo no início, Thiem abriu 3-0 e administrou a soberania no placar para fechar em 7/6 (7-4), levando o duelo para o quinto set.

A última parcial foi sem quebras. Nadal chegou a ter cinco chances - duas no quinto game e três no 11º -, mas não conseguiu aproveitá-las. Após ambos seguirem mantendo seus saques, a partida fantástica foi ser decidida no tie break. A igualdade permaneceu até o 6-5, quando o atual campeão chegou ao match point e contou com um smash errado do austríaco para fechar em 7/6(7-5) e decretar a vitória histórica em Flushing Meadows.

Em uma das semifinais do último Grand Slam da temporada, o 'Toro Miúra' terá pela frente o argentino #3 Juan Martín Del Potro, que derrotou o norte-americano #11 John Isner por 3 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (5), 6/3, 7/6 (4) e 6/2.

Nadal lidera o confronto direto entre os dois por 11 a 5. No ano passado, os tenistas se enfrentaram na mesma fase do torneio, com vitória do espanhol por 3 sets a 1.